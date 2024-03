Scontro tra due auto nel Barese, morta una anziana

Un’anziana è morta e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla statale 16 bis in territorio di Barletta, all’altezza dello svincolo di Canne della Battaglia (direzione sud). La vittima, una donna di 93 anni di Bisceglie, viaggiava con un’altra donna su una Renault Modus che, per cause da accertare, si è scontrata con una Fiat Punto guidata da un uomo di 26 anni.

L’impatto è stato violento. L’anziana è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale di Andria, dove è morta nel corso della notte. L’altra invece è stata portata al Dimiccoli di Barletta dove è ricoverata: le sue condizioni non sarebbero gravi. Il 26enne ha riportato solo lievi escoriazioni. Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia locale di Barletta che dovranno stabilire le cause e la dinamica dello scontro