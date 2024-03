Bari, ville private usate per feste a pagamento: scattano le sanzioni

Una decina di ville private sono state sanzionate dalla polizia locale per aver organizzato feste senza alcuna autorizzazione, percependo l’affitto ed altri costi accessori. La polizia locale ha intensificato i controlli per frenare un fenomeno completamente illegale che sta interessando diversi quartieri di Bari, in particolare Palese e Santo Spirito. E’ infatti vietato cedere la propria abitazione per organizzare eventi per i quali si chiedono soldi per affitto o addirittura si utilizzano servizi come catering, senza alcuna autorizzazione. La normativa prevede che in caso di affitto di una casa, anche se è un affitto breve, deve essere denunciato all’Agenzia delle Entrate. I luoghi che vengono affittati devono inoltre avere la dichiarazione di agibilità oltre che bisogna provvedere, in caso di utilizzo di musica, anche al pagamento della Siae. Senza considerare che i luoghi che vengono messi a disposizione delle feste private devono avere tutte le carte in regola, dalla dichiarazione di agibilità alla fonometria, al pagamento della Siae.