Cucina, antinfiammatorio e antiossidante: in tavola il peperoncino

Ricco di vitamina C e alleato del sistema immunitario, in tavola oggi portiamo il peperoncino. Si tratta di un “ingrediente” dal sapore audace, per via del tono piccante, ricco di proprietà benefiche per l’organismo. Ma andiamo per gradi. In primis, il peperoncino, è un ottimo alleato nell’accelerazione del metabolismo. Complice la presenza della capsaicina, il composto chimico che conferisce il sapore piccante, nota per le sue capacità di incrementare il lavoro metabolico, associato ad un piano alimentare ben strutturato. Ma non solo, il peperoncino, oltre ad essere fonte preziosa di vitamina C, dunque fondamentale per il sistema immunitario, è ricco di sostanze antiossidanti, capaci di contrastare i radicali liberi nel corpo e ridurre così il rischio di malattie croniche.

Non è finita qui, il peperoncino è infatti un antinfiammatorio naturale e contribuisce a fornire un sollievo nel caso di alcune condizioni dolorose come l’artrite. Inoltre, secondo alcuni studi, il peperoncino funge da stimolante naturale e contribuisce a migliorare l’umore e ridurre lo stress supportando la produzione di endorfine. Infine, il peperoncino è un ottimo alleato nell’assimilazione del ferro, nella corretta funzionalità della vista ed è ricco di sali minerali oltre ad essere, un vero e proprio antidolorifico naturale. Gli esperti consigliano di inserirlo nel proprio piano alimentare, senza però esagerare. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Pennette all’arrabbiata



Cuocere la pasta in acqua salata secondo le istruzioni sulla confezione. Nel frattempo, in una padella, scaldare l’olio d’oliva e rosolare l’aglio e il peperoncino a fuoco medio. Aggiungete i pomodori pelati, schiacciandoli con una forchetta. Aggiustate di sale e pepe. Cuocere a fuoco medio per 15-20 minuti o finché la salsa non si sarà addensata. Aggiungere le penne alla salsa e mescolare bene. Se di vostro gradimento è possibile mettere a soffriggere della pancetta croccante con della cipolla da mescolare con il sugo.

Pollo con salsa di peperoncino e lime



In una ciotola, mescolare l’olio d’oliva, il peperoncino in polvere, il succo di lime, sale e pepe. Marinare i petti di pollo nella miscela per almeno 30 minuti. Grigliare il pollo su una griglia calda fino a cottura completa. Servire con una spruzzata di lime fresco e fette di lime e peperoncino come decorazione o, per i più coraggiosi, in particolare per il peperoncino, per degustarlo a crudo.

Foto Freepik