I campioni di basket più famosi al mondo tornano a Bari

Torneranno a Bari mercoledì 13 marzo gli Harlem Globetrotters, i campioni di basket più famosi al mondo. L’evento, che vedrà protagonisti gli atleti noti per le loro abilità e la straordinaria capacità di giocare attraverso movimenti e manovre spettacolari, si terrà al Palaflorio, a partire dalle ore 20.30, a distanza di dieci anni dalla prima esibizione nel capoluogo pugliese.

L’iniziativa è stata presentata a Palazzo di Città, dall’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, dal gestore del Palaflorio Manio Marrone e dalla responsabile eventi della struttura Sharon Scalera.

Saranno complessivamente nove le stelle statunitensi che si esibiranno davanti al pubblico del Palaflorio, per uno spettacolo unico che rientra nel tour italiano degli Harlem Globetrotters e rappresenta una delle due tappe organizzate nel Sud Italia, assieme a quella di Napoli.

I biglietti sono in vendita sul circuito di TicketOne: per informazioni e acquisti di gruppo è possibile contattare il numero 366 1961503.

Sono previste riduzioni per ragazzi under 14 e persone over 65.