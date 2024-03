Iachini affonda in laguna: Venezia-Bari finisce 3-1

Il Bari cade anche a Venezia e si avvicina pericolosamente alla zona “calda” della classifica. Prestazione con molte ombre e poche luci quella degli uomini di Iachini che rischiano l’imbarcata nei primi 30 minuti, per poi reagire nella seconda parte della prima frazione di gioco, trovando la rete di Puscas. Nel secondo tempo, il Bari prova a cercare il pareggio, ma la squadra di Vanoli la chiude al 90′ con il suo bomber Pohjanpalo. Netta la differenza tra le due squadre, ma quel che è inaccettabile è l’approccio al match della squadra che ha lasciato subito l’iniziativa ai padroni di casa. Quarta sconfitta consecutiva esterna per gli uomini di Iachini e ora la classifica fa paura.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Venezia, mister Iachini recupera Vicari dopo la squalifica e Maita dopo il problema muscolare. Indisponibili Diaw, Koutsoupias e Menez. L’allenatore marchigiano conferma il modulo 3-4-1-2: in difesa torna Vicari mentre a centrocampo Lulic vince il ballottaggio con Edjouma. In attacco c’è Sibilli alle spalle della coppia Nasti Puscas.

Nel Venezia, il tecnico Vanoli ha tutti gli elementi della rosa a disposizione. L’allenatore nativo di Varese opta per i il modulo 3-5-2: in avanti spazio alla coppia Gytkjaer – Pohjanpalo.

PRIMO TEMPO: Venezia subito in gol al minuto 2: sugli sviluppi di un corner Gytkajer mette in rete su sponda di Svoboda con la difesa biancorossa immobile. La squadra di Vanoli ci prova ancora al minuto 5 con Pohjanpalo che impegna Brenno. Azione fotocopia al minuto 9: Pohjanpalo ci riprova dalla distanza con l’estremo difensore brasiliano che si rifugia in corner. Ancora lagunari pericolosi con Sverko al minuto 11, ma il suo tentativo acrobatico termina alto. Continua il tiro al bersaglio dei lagunari: stavolta è Tessmann che, al minuto 14, calcia da fuori area ma Matino è provvidenziale nel salvataggio in corner. Il raddoppio arancioneroverde è nell’aria e arriva al minuto 15 e nella stessa maniera del primo vantaggio: ancora una sponda di Svodoba sugli sviluppi di un corner con Altare che insacca a pochi passi da Brenno. Venezia vicino al 3-0 al minuto 28, ma Ellertsson manda alto su assist di Busio. Il Bari si fa vedere dalle parti di Joronen al minuto 30 con Nasti che calcia debolmente tra le braccia del portiere finlandese. La riapre la squadra biancorossa al minuto 36 con Puscas che supera Svoboda e colpisce in diagonale. Il Venezia reagisce al minuto 38 con Tessmann che lascia partire un missile terra-aria che sibila alla sinistra di Brenno. Ancora veneti vicini al gol al minuto 43 con Candela che serve Pohjanpalo, ma il tiro della punta finlandese finisce di poco a lato. Replica la formazione di Iachini al minuto 48 con Matino che manda di poco alto su cross di Sibilli. Non accade più nulla sino al termine della prima frazione di gioco: si va al riposo sul risultato di 2-1.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio per i padroni di casa: dentro Idzes fuori Altare. Il primo squillo della ripresa arriva solo al minuto 60 con Sibilli che calcia alto. La partita non decolla e allora Iachini cambia al minuto 65: fuori Lulic, Dorval e Nasti, dentro Maita, Achik e Morachioli. E l’ex calciatore del Renate ci prova al minuto 67 con un tiro che finisce alto. Grande chance per il pareggio biancorosso al minuto 68 con Puscas che serve Sibilli, ma il tiro dell’ex calciatore del Pisa viene respinto da Tessmann. Reagisce il Venezia al minuto 74 con Zampano che supera Achik e calcia di poco a lato. Buona occasione per i galletti al minuto 81 con Achik che calcia alle stelle su cross del solito Sibilli. Il Venezia va in gol al minuto 83 con Jajalo, ma la rete veneta viene annullata per un doppio fuorigioco. Altri due cambi per i biancorossi al minuto 84: fuori Ricci e Puscas, dentro Guiebre e Kallon. Il Venezia la chiude al minuto 90 con Pohjanpalo che controlla in area e batte Brenno per il 3-1 dei veneti. E’ l’ultimo sussulto della gara: Venezia – Bari, edizione 2023/24 è storia: allo stadio “Pier Luigi Penzo” termina 3-1.

PAGELLE: Puscas: il gol e poco altro. Vicari è un disastro

Brenno 6, Matino 5, Di Cesare 5, Vicari 4,5, Dorval 5 (65′ Achik 5), Luliç 5 (65′ Maita 6), Benali 5,5, Ricci 6 (84′ Guiebre sv), Sibilli 5,5, Nasti 5,5 (65′ Morachioli 5), Puscas 6 (84′ Kallon sv) Iachini 5

TABELLINO

Risultato finale: 3 – 1

Marcatori: 2′ Gytkjaer 15′ Altare 36′ Puscas 90′ Pohjanpalo

Ammoniti: Vicari, Tessmann, Guiebre, Jajalo

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 6 -5

Corner: 7 – 5

FORMAZIONI INIZIALI

VENEZIA: Joronen, Busio, Zampano, Tessmann, Gytkjaer, Altare, Pohjanpalo (c), Candela, Svoboda, Sverko, Ellertsson

Panchina: Bertinato, Grandi, Idzes, Pierini, Modolo, Jajalo, Bjarkason, Tcherychev, Lella, Dembele, Andersen, Olivieri

BARI: Brenno, Matino, Di Cesare (c), Vicari, Dorval, Luliç, Benali, Ricci, Sibilli, Nasti, Puscas

Panchina: Pissardo, Maita, Bellomo, Achik, Maiello, Guiebre, Zuzek, Edjouma, Pucino, Acampora, Morachioli, Kallon

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli. Assistenti: Daisuke Emanuele Yoshikawa della sezione di Roma1 e Paolo Laudato della sezione di Taranto. Quarto ufficiale: Stefano Nicolini della sezione di Brescia. VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo). AVAR: Paride Tremolada (Monza).

Foto Ssc Bari