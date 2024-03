Voli online a prezzi “troppo” scontati? E’ una truffa

La scelta di acquistare online un biglietto aereo permette di scegliere la soluzione più conveniente tra le numerose proposte presenti in Rete, ma nello stesso tempo l’offerta migliore può rivelarsi una truffa. La vittima di questa tipologia di frode, dopo aver concluso la prenotazione ed eseguito il pagamento su un falso sito, non riceverà il biglietto acquistato e non riuscirà a contattare l’agenzia per informazioni e richieste di rimborso. L’allerta è della polizia postale che indica anche i consigli da seguire per evitare di incorrere nella truffa.

Prima di procedere al pagamento:

– Verifica con cura l’affidabilità del sito;

– Consulta le recensioni di altri utenti;

– Diffida di offerte “imperdibili”;

– Scegli metodi di pagamento sicuri.