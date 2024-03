Arresti a Bari, Gemmato: “Nessuna risposta dal sindaco”

“È passata una settimana da quando ho chiesto pubblicamente al sindaco Decaro di discutere in Consiglio comunale delle inquietanti vicende legate alle infiltrazioni mafiose nella vita comunale barese, a partire dalla più grande municipalizzata dei trasporti, interamente partecipata dal Comune, l’Amtab. Ciò che fa male, in una vicenda di per sé dolorosa, è il voler negare dell’esistenza del problema come se negando, non parlando, il problema venisse meno”. Così il sottosegretario Marcello Gemmato sui social.

“Peccato che ci sono stati 130 arresti e che si sta scoperchiando un vaso di pandora con risvolti da far accapponare la pelle – continua – Peccato che nel voler negare il tutto si perda quel minimo di rapporti istituzionali e di cortesia che tra persone per bene, prima ancora che tra Istituzioni, si dovrebbe avere. Soprattutto in momenti così critici per la città; ad oggi non ho ricevuto nessuna risposta alla mia richiesta di monotematica, né un sì né un no. Spero ci sia un sussulto d’orgoglio da parte dei consiglieri comunali di centrosinistra e dei 5 Stelle e che firmino la richiesta di convocazione del Consiglio; parlare e confrontarsi non fa mai male”.