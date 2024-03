Sono state necessarie quattro ore di lavoro, l’impiego di dieci operatori e di quattro mezzi dedicati (un compattare, un bob-cat, una vaschetta per i rifiuti speciali e un compattatore per gli ingombranti) per ripulire la maxi discarica che si era venuta a creare sotto il ponte di via Tatarella a Bari.

L’intervento ha preso il via questa mattina alle 5.30 ed è andato avanti per circa quattro ore: alla fine sono state rimosse complessivamente 9 tonnellate di rifiuti.