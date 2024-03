Bari, pedonalizzazione lungomare Starita: “Ok, ma solo con parcheggio”

Torna prepotente il tema del parcheggio. Torna a ogni proposta di pedonalizzazione. E non per caso. I disagi in una zona popolare potrebbero essere tanti e i residenti non ci stanno. Da qui l’appello dell’Associazione Residenti San Cataldo – Bari che in merito alla prossima pedonalizzazione del lungomare Starita scrivono sulla loro pagina Facebook: “Sin dall’inizio dei grandi cambiamenti nella penisola avvenuti negli ultimi 10 anni, sia sperimentali che non (come ad esempio la chiusura al traffico del tratto del lungomare Starita voluta dall’ex Presidente del Municipio 3 Massimo Spizzico) ribadisce, a nome dei suoi 250 soci iscritti, la sua ferma ed incondizionata posizione di apertura e accoglimento del progetto ‘parco del faro’ e contestuale pedonalizzazione del lungomare Starita solo e unicamente a patto che la stessa avvenga sin da subito e/o contestualmente all’apertura del cantiere prevista nei prossimi mesi, di un’adeguata e vicina area di parcheggio al fine di sopperire all’eliminazione dei posti auto al momento ivi presenti”.