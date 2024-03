Ferita in un incidente nel Tarantino, 19enne muore in ospedale

Non ce l’ha fatta la 19enne Sharon Bonillo, una delle quattro ragazze rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in via Mediterraneo, a Taranto, la notte tra il 7 e l’8 marzo scorsi. La giovane è morta oggi in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate. Le quattro ragazze erano a bordo di una Fiat 500 che si era scontrata con una Opel Corsa, ribaltandosi e terminando la sua corsa contro un palo di cemento. Le condizioni di Sharon erano apparse da subito le più gravi. Familiari e amici avevano organizzato per mercoledì 13 una fiaccolata e una preghiera corale dinanzi all’ospedale, sperando in un epilogo diverso. Sui social sono tantissimi i post che ricordano la 19enne e i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia della ragazza. “Eri bella come il sole – scrive un ‘amica- e ora sei diventata un angelo”.