Bari, a Pane e pomodoro arriva il “camping”: “Addio al decoro”

Le immagini sono state scattate da Luca Bratta, rappresentante comitato cittadini municipio 1, e ritraggono una tenda montata sotto un gazebo a Pane e pomodoro. Ma non solo: ci sono anche persone che usano tranquillamente le docce per lavarsi. “Ecco la nuova apertura del camping a Pane e pomodoro – denuncia Bratta – ma che fine ha fatto il decoro della città? E’ di competenza del sindaco ma sembra non importarsene”.