Bari, al via il laboratorio Habitus: “Tra danza e stati emotivi”

Un laboratorio di danza per sperimentare il dialogo tra corpo e stati emotivi. Prenderà il via a Bari, il progetto Habitus, percorso laboratoriale di danza e ricerca del dialogo tra corpo e stati emotivi promosso dall’Asd “I Lupi di San Francesco”, vincitrice dell’avviso pubblico “Quartieri” a cura di Sport e Salute e del dipartimento per lo Sport, e realizzato in collaborazione con il CSI Comitato di Bari e il patrocinio dell’assessorato al Welfare, con l’obiettivo di favorire, attraverso attività motorie, la socializzazione e il benessere. Alla fine del percorso, che si terrà tutti i martedì dalle ore 19 alle 20, negli spazi della Casa delle Donne del Mediterraneo, in piazzetta Sant’Antonio 18/B, è prevista l’esibizione – non obbligatoria – per i/le partecipanti. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione.