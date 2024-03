Bari, apre il nuovo parcheggio vicino al mercato Santa Chiara

Aperta al pubblico la nuova area di sosta green realizzata nel parcheggio di fronte al mercato di Santa Chiara, tra via Pitagora e via Peucetia, a Japigia. Nel corso dell’intervento, finanziato con fondi del PON Metro per circa 400mila euro, sono stati realizzati 115 stalli per le auto (comprensivi di due posti per disabili) e 10 per le moto, installati archetti per il parcheggio delle bici, deimpermeabilizzati 1.572 mq su un totale di circa 3.500 mq e messi a dimora 22 alberi – tra bagolari, canfore e carrubi – e numerosi cespugli – teucrium, alloro, mirto, lantana, westringia fructicosa, abelialavanda e rosmarino, agapanthus e vitex agnus – serviti da un impianto di irrigazione.

Sono stati inoltre predisposti gli impianti di pubblica illuminazione e videosorveglianza che saranno completati con un altro appalto in corso di affidamento. Infine, il marciapiede ad angolo con via Pitagora è stato ridisegnato con l’inserimento di un bulbout e di rampe per cittadini con disabilità motoria.

Negli ultimi anni l’amministrazione ha provveduto alla rimozione di oltre 20.000 mq di asfalto: 2.260 mq nel parcheggio in via Vaccarella, 370 mq nel giardino Rita Levi Montalcini, 1.000 mq nel giardino in via delle Murge, 276 mq nella piazzetta via Genova/via Pantanelli a Carbonara, 1.980 mq nell’area antistante la parrocchia di San Nicola a Catino, 10.150 mq del park&ride di largo 2 Giugno e 3.220 mq che a breve saranno rimossi nell’ambito dei lavori per il G124 di corte don Bosco al San Paolo.