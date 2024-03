Incidente sulla SS16. È accaduto poco fa, in particolare in direzione Nord, tra il distributore di benzina IP e l’uscita 12. Lo rende noto la Polizia Locale che invita alla massima prudenza per via degli eventuali disagi al traffico. Ancora non sono note le cause del sinistro, sul posto sono in corso le operazioni del caso per ripristinare quanto prima le condizioni ottimali per la percorrenza.

Foto repertorio