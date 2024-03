Bari, sgomberato palazzo sul lungomare: “Qui da 15 anni”

Maxi operazione questa mattina delle forze dell’ordine e della polizia locale per sgomberare il palazzo in via Di Cagno Abbrescia, a pochi metri dalla spiaggia di Torre Quetta: qui da oltre 15 anni vivevano diverse famiglie (anche bambini).

Alcune di queste famiglie si erano trasferite anni fa pagando regolare contratto di affitto. Poi la società proprietaria è fallita e altre abitazioni sono state occupate. I nuovi proprietari però hanno rivendicato gli alloggi. Questa mattina lo sfratto è diventato esecutivo.