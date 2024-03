Bonus computer 2024 da 300 euro: ecco come ottenerlo

Uno sconto di 300 euro per l’acquisto di un computer. Lo prevede il governo per gli studenti di scuola superiore o universitari appartenenti a famiglie con Isee fino a 20.000 euro.

Il bonus computer 2024 serve per permettere a chi ne ha bisogno di acquistare un nuovo portatile, o anche un computer fisso. L’obiettivo della misura è quello di aumentare il tasso di digitalizzazione della popolazione, cioè la quantità di persone che hanno accesso a strumenti informatici.

Cosa si può comprare: Il bonus e quindi lo sconto può essere utilizzato per acquistare ogni tipologia di computer: fisso o mobile e con qualsiasi sistema operativo. Possibile anche comprare un pc ricondizionato o anche solo usato, ma solo tramite rivenditori autorizzati che rilascino opportune certificazioni fiscali. Esclusa dunque la compravendita fra privati cittadini. Possono essere acquistati esclusivamente computer: sono esclusi accessori. Il bonus può essere utilizzato esclusivamente una sola volta: chi l’ha già utilizzato in passato ne sarà escluso nel 2024.

Come ottenere il bonus: Per fare domanda sarà necessario passare dall’App Io. Questa è l’applicazione per smartphone che permette di gestire i pagamenti verso la pubblica amministrazione, ma integra anche molti altri servizi pubblici. Chi non lo ha ancora fatto, quindi, dovrà prima di tutto scaricare l’applicazione, e poi registrarsi. Per farlo è necessario avere uno Spid, oppure una Carta d’identità elettronica.

Il bonus pc 2024 e il bonus Internet sono due cose diverse e non vanno confuse: il secondo è un voucher da 100 euro predisposto dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, mediante Infratel (Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A.). Il bonus Internet è rivolto a quei nuclei familiari che non abbiano al momento stipulato alcun contratto per accedere alla rete.