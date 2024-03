Fissavano incontri per sesso e poi rapinavano: tre arresti in Puglia

Una donna fingeva interesse sessuale per alcuni uomini, poi fissava gli incontri e all’appuntamento si presentavano due complici che rapinavano le vittime. Almeno cinque gli episodi scoperti a Foggia, caratterizzati dallo stesso modus operandi. Polizia e carabinieri oggi hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della procura nei confronti di tre giovani, due uomini e una donna per rapina e tentata rapina in concorso, porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, lesioni personali aggravate, indebito utilizzo di carte di credito, commessi a Foggia nel periodo dal 6 al 26 febbraio 2024.

La donna, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe mostrato interesse sessuale nei confronti della vittima di turno che contattava telefonicamente fissando un incontro in un luogo convenuto. All’incontro si sarebbe presentato un uomo che, spesso aiutato da un complice, attraverso minacce e con l’utilizzo di armi, sarebbe riuscito a farsi consegnare il denaro che la vittima portava al seguito, o la costringeva a prelevare somme di denaro presso gli sportelli atm. La perquisizione nell’appartamento in uso ai tre ha permesso di trovare e sequestrare armi da taglio, bancomat, postepay e altri documenti intestati a una delle vittime.