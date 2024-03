Frana sui binari, sospesa circolazione treni: disagi anche a Bari

Frana sui binari, in particolare nel tratto tra Benevento e Ariano Irpino, in Campania. Per questa ragione, la circolazione ferroviaria è momentaneamente sospesa. Diversi i disagi che si stanno registrando su diverse tratte, tra queste anche sulla linea Roma Bari. Sono in corso le operazioni di verifica da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, al lavoro per ripristinare quanto prima la circolazione che sarà riattivata non appena saranno assicurate le condizioni di sicurezza.

Attualmente risultano riprogrammate le corse, in particolare quelle dei treni a lunga percorrenza, tra cui Alta Velocità e Intercity. Alcuni treni della tratta Roma, Bari e Lecce saranno direzionati nelle stazioni di Caserta, Benevento e Ariano Irpino e Foggia, mentre altri seguiranno percorsi differenti. Garantiti servizi sostitutivi come bus che permetteranno collegamenti tra le località interessate dall’interruzione.