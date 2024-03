Strattonavano vittime per rapinarle, due arresti in Puglia

Due uomini di 57 anni, originari di Barletta, entrambi con precedenti penali, sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa di rapina aggravata in concorso in quanto considerati responsabili di tre furti ai danni di donne anziane avvenute a Trani la scorsa estate. A entrambi, uno dei quali è stato rintracciato nel Trevigiano, è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Trani su richiesta della procura.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i due rapinavano le vittime dopo averle seguite e averne studiato le abitudini. Le donne, tutte tra gli 84 e 61 anni, venivano avvicinate a bordo di un’auto e in pochi attini uno dei due raggiungeva la vittima prima strattonandola e poi impossessandosi con la forza di gioielli e collane, per poi fuggire. In uno dei colpi, una delle donne, ha riportato delle ferite. I poliziotti, grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono riusciti a risalire all’auto, intestata a uno dei due, riuscendo così poi a scoprirne l’identità. Uno degli indagati avrebbe anche rapinato un’agenzia di scommesse a Barletta. L’uomo, secondo quanto emerso, avrebbe fatto irruzione nel centro scommesse con il volto coperto da un passamontagna minacciando i dipendenti con una pistola e costringendoli a farsi consegnare l’incasso della giornata.

Foto repertorio