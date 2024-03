Bari, discariche a Japigia. L’Amiu: “Una indecenza”

“Queste tre immagini raccontano una storia di vandalismo e di menefreghismo”. Inizia così la denuncia dell’Amiu in merito a quanto accaduto oggi in via Guglielmo Appulo, 27, al quartiere Japigia di Bari. Nella prima foto si vede la situazione di questa mattina, con una grande quantità di ingombranti abbandonati abusivamente.

Una volta arrivata la segnalazione, gli operatori di Amiu Puglia, come si vede dalla seconda foto (quella centrale), sono intervenuti per svuotare l’area, ripristinando lo stato dei luoghi.

Ma, a distanza di pochissime ore, altri ingombranti (terza foto) sono stati abbandonati, ancora una volta nella stessa area e in maniera abusiva.

Gli operatori non potevano tornare in quella zona perché impegnati su altri servizi ordinari.

“Occorreva terminare i giri di raccolta previsti, finire con gli altri interventi, dando priorità a chi ha conferito i propri ingombranti seguendo le regole. Non sarebbe corretto intervenire per sanare prima di tutto le situazioni create dagli incivili, sacrificando chi, al contrario, si è comportato in maniera corretta. Questi interventi hanno costi che la Comunità è costretta a sopportare”, spiegano da Amiu.

“Mi dispiace per il disagio arrecato ai residenti – spiega il presidente di Amiu Puglia, Paolo Pate – mi rendo conto che non è piacevole. Sono situazioni folli, incredibili. Si tratta di una battaglia di civiltà che possiamo e dobbiamo vincere tutti insieme. Episodi del genere vanno segnalati, perché è davvero un’indecenza”.