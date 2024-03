Crac Fc Bari calcio, chiesta assoluzione per Paparesta

La Procura di Bari ha chiesto l’assoluzione dell’ex arbitro di calcio Gianluca Paparesta, accusato di bancarotta fraudolenta in merito al fallimento della Fc Bari Calcio 1908 – dichiarato a gennaio 2019 – di cui è stato presidente e amministratore unico dal 2014 al 2016. Gli inquirenti, in particolare, contestavano a Paparesta il mancato pagamento di imposte e tributi per 1,5 milioni di euro e l’aver indicato, nel bilancio del 30 giugno 2015, un patrimonio netto di oltre 500mila euro “superiore a quello effettivo” pari a -1,5 milioni. Paparesta ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato.

Sulla stessa linea della pubblica accusa il difensore di Paparesta, l’avvocato Gaetano Sassanelli, che ha sottolineato “l’insussistenza di qualsivoglia addebito” nei confronti del suo assistito. La gup Rosa Caramia deciderà il prossimo 24 aprile.