In arrivo un assaggio di primavera: sole e 20 gradi quasi ovunque

Dopo il maltempo che si è abbattuto sull’Italia con pioggia e abbondanti nevicate, è in arrivo un anticipo di primavera. E’ atteso nei prossimi giorni sole e temperature oltre i 20°C quasi ovunque. La primavera si presenta dunque con una settimana di anticipo sull’equinozio che cadrà mercoledì 20 marzo.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, “le temperature massime saliranno, ma solo fino a circa 20-23°C; tra l’altro, le minime saranno ancora frizzanti, sui 2-4°C in pianura specie al Nord. Questo significherà, per alcuni giorni, doversi vestire a cipolla, coperti al mattino per poi spogliarsi durante il giorno”.

Dopo un mercoledì 13 marzo all’insegna di qualche temporale, “avremo prevalenza di sole da Nord a Sud, sia giovedì, sia venerdì. Sabato ritroveremo qualche temporale al Centro-Sud, ma da domenica 17 marzo il cielo sarà azzurro ed il tempo mite ovunque (a Bolzano attesi 21°C): tutto sommato, il prossimo weekend interromperà la maledizione dei fine settimana”.

Finisce la maledizione dei weekend con il maltempo? “Confermato – spiega ancora il meteorologo – eravamo arrivati a 3 weekend di fila guastati dal maltempo, adesso possiamo finalmente progettare la prima gita al mare o una bella sciata, sempre in pista però fino a quando le tonnellate di neve caduta non si saranno assestate per bene”.