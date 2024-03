Incidente sul lavoro a Brindisi, morto operaio 37enne

Un operaio di 37 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda di lavorazione di materie plastiche nella zona industriale di Brindisi. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della polizia, l’uomo sarebbe stato schiacciato da un macchinario. La dinamica al momento è in corso di approfondimenti da parte degli investigatori. L’operaio è stato soccorso da alcuni colleghi e condotto d’urgenza in ospedale, dove è morto poco dopo l’arrivo. Sul posto anche personale dello Spesal.

Si chiamava Gianfranco Conte l’operaio di 37 anni morto questa mattina all’interno dello stabilimento della Jindal nella zona industriale di Brindisi. Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente. Il dipendente viveva con la moglie e le due figlie a Tuturano, frazione di Brindisi. A quanto si apprende l’uomo è morto per traumi da schiacciamento, dopo essere stato travolto da una bobina. La Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo al momento contro ignoti, nell’attesa di accertare eventuali responsabilità.