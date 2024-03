La slot Black Mamba di Play’n Go a Casinia

Un’entusiasmante esibizione di un gruppo rock invita la slot machine Black Mamba nel casinò. Gli utenti del sito casiniacasino, che appartiene a Casinia, si aspettano un vero e proprio concerto, oltre a grandi vincite, perché la slot ha 4 diverse funzioni bonus, giri gratuiti e moltiplicatori, che aumentano le vincite in caso di raccolta di più combinazioni in un solo giro.

Informazioni sulla slot

A differenza delle macchine tradizionali, la slot online Black Mamba di Play’n Go offre al giocatore un campo quadrato 5×5. La puntata lineare nell’apparecchio non è, inoltre non vengono utilizzate le monete. L’utente imposta immediatamente la quota per un giro, che può variare da 0,2 a 100 crediti in valuta Casinia.

A causa del campo non standard, non ci sono linee di pagamento regolari e nemmeno il solito modo di creare combinazioni tenendo conto dei tamburi. Puoi vincere denaro nella slot se sommi 3 o più simboli uguali affiancati verticalmente o orizzontalmente. Non importa su quali rulli si trovino: la sequenza pagata può apparire anche al centro del campo.

La stessa icona può essere utilizzata in diverse combinazioni di premi, ma dopo il calcolo del premio, tutte quelle pagate scompaiono. Se c’erano simboli sopra di loro, vengono spostati nelle celle sottostanti. I premi vengono nuovamente ricalcolati. Questa meccanica può essere definita “a valanga”; la macchina più famosa in cui viene utilizzata è Gonzo’s Quest di NetEnt. A differenza della variante classica, nella slot su un gruppo rock le celle vuote non vengono riempite fino alla fine di tutti i respin.

Durante il gioco normale, nei giri che non hanno portato a una vincita, può essere attivata una delle tre funzioni solitarie:

– L’apparizione di Alexandra distrugge 2 tipi di simboli selezionati a caso sul campo.

– Cecilia aggiunge 2 jolly.

– Fred sostituisce un simbolo con un altro: entrambe le icone sono determinate in modo casuale.

Un altro segreto della modalità di gioco regolare è il moltiplicatore delle vincite consecutive. Ogni combinazione che scompare attiva un moltiplicatore aggiuntivo. Il suo valore viene visualizzato sulla dinamica a sinistra dei rulli. Con una nuova rotazione il moltiplicatore viene azzerato.

La slot machine non prevede un gioco a rischio o un jackpot progressivo, ma senza di essi la slot presenta una varietà di gioco sufficiente. Inoltre, gli sviluppatori hanno dichiarato una vincita massima piuttosto elevata: fino a x5000 puntate. L’RTP della slot machine Casinia è del 96,5%.

Simboli

Dopo il successo delle slot House of Doom, Sabaton e Demon, lo sviluppatore Play’n Go ha unito nuovamente le forze con un gruppo musicale per creare una slot machine originale. La rock band italiana Black Mamba II è composta da quattro membri: Martin Cory (voce), Alexandra Maiolo (chitarra), Cecilia Nappo (basso) e Federico Maragoni (batteria). Tutti loro sono diventati i personaggi principali di Play’n Go e hanno acquisito le proprie funzioni.

È interessante notare che durante la creazione della slot machine, i membri della band hanno collaborato attivamente con lo sviluppatore. Hanno visitato ripetutamente l’ufficio dell’azienda per parlare con produttori, artisti, designer e ingegneri del suono. Il risultato è che la slot è nata proprio nello stile del gruppo musicale. Secondo l’idea, il giocatore assiste al concerto di una rock band e quindi non vede solo i simboli ad alta remunerazione con i membri della band, ma anche altri oggetti: microfoni, cuffie, piatti con bacchette e così via.

La slot presenta musica originale della band: la colonna sonora è tratta dal nuovo album. Durante il gioco normale potrai ascoltare le composizioni Monsters e Natural Born Disaster, mentre i giri gratis sono accompagnati dalla hit Watch Me When I Fail.

Non c’è nessuno scatter nella macchina, ma ci sono due wild. Uno è il logo del gruppo con un serpente e l’altro è l’immagine della cantante Martina Corey. Il wild sostituisce qualsiasi icona nella combinazione di premi e Martina raddoppia anche la vincita standard di Casinia.