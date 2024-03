Bari, demolizione ex Gazzetta: “Troppa polvere a ridosso delle scuole”

I lavori di demolizione del palazzo dell’ex Gazzetta in via Scipione l’Africano stanno creando non pochi problemi. Non solo da parte di chi ha duramente contestato la scelta di abbattere un edificio considerato dall‘ordine degli architetti di rilevanza, ma anche per i disagi che gli stessi lavori stanno creando. Soprattutto alle vicine scuole. I genitori sono sul piede di guerra e c’è chi ha già contattato dei legali. “Presenteremo un esposto – spiegano i genitori – perché la polvere ieri mattina era davvero tanta. Figuriamoci nei prossimi giorni e quando il palazzo sarà davvero abbattuto. Ma per quale motivo questi lavori non sono stati fatti in estate con le scuole chiuse?”.

La richiesta è quindi di effettuare gli interventi più invasivi in orari non scolastici. “Se proprio non è possibile rinviarli di qualche mese visto che la scuola sta per terminare – continuano i genitori – almeno si occupassero degli interventi che provocano questo innalzamento importante di polvere quando le scuole sono chiuse. Siamo pronti a presentare un esposto e a rivolgerci alle vie legali se non ci ascolteranno”.