Bari, prende forma il nodo ferroviario a Sud: “In corso i lavori”

Proseguono i lavori del nodo ferroviario a Sud. Lo ha detto il sindaco Antonio Decaro, nel corso di un sopralluogo avvenuto in mattinata. In particolare i lavori riguardano il tracciato principale del nodo, ovvero la variante a “Collo d’oca” che attraverserà, in parallelo, nuove zone per poi confluire in stazione centrale. Dopo i lavori della modifica di un canale per un collettore delle acque bianche, hanno preso il via i lavori principali che vedranno completamente rivoluzionata la zona con nuovi binari e collegamenti che avvicineranno sempre di più le varie zone delle città. La fermata sarà realizzata all’altezza dell’Executive, ma ci sarà anche una fermata vicino al Campus e al Politecnico. Ci sarà anche un nuovo sottovia, la strada uscirà all’altezza di viale Einaudi.

“Finalmente hanno preso il via i lavori principali – ha sottolineato Decaro – tra qualche anno avremo liberato i binari tra San Giorgio e il centro cittadino e avremo dato un servizio migliore e più efficiente a diverse zone della città, in particolare la zona dell’Executive, di Triggiano, vicino Bariblu e della stazione. Anche a Sant’Anna sono in corso i lavori, permetteranno a chi vive nel quartiere di raggiungere il mare a piedi” – conclude.