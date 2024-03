Anziana trovata morta in casa a Corato, disposta autopsia

La Procura di Trani ha disposto l’autopsia sul corpo di Raffaella Savino, la donna di 86 anni trovata senza vita questa mattina nella sua abitazione al piano rialzato di via Barbaschello, strada della periferia di Corato in provincia di Bari. A eseguire gli accertamenti autoptici, che dovranno chiarire le cause del decesso, sarà il professore Francesco Introna dell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari.

Gli esami saranno effettuati entro martedì della prossima settimana. La vittima viveva sola dopo la morte del marito, di origini greche, e della figlia con disabilità. A dare l’allarme è stata una vicina di casa che da qualche giorno non aveva più sue notizie. Sono stati i vigili del fuoco a sfondare la porta di ingresso e a trovare il cadavere. Sull’accaduto indagano gli agenti di polizia del locale commissariato coadiuvati dai colleghi della scientifica che hanno svolto i rilievi dell’abitazione in cui non sono stati riscontrati segni di effrazione. Ne dà notizia l’Ansa.