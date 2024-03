Bari, rifiuti abbandonati per strada: controlli a Carbonara

In corso attività congiunte svolte da Amiu Puglia e dalla Polizia locale, nella zona di Carbonara, Ceglie e Loseto (IV Municipio), dove, a partire dallo scorso 23 gennaio, è stato avviato il servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Sono stati individuati luoghi dove, ripetutamente, vengono abbandonati rifiuti da parte delle utenze e, quindi, si stanno svolgendo operazioni di apertura dei sacchetti e di accertamento per verificare l’eventuale presenza di indizi, così da risalire ai responsabili. Nel dettaglio, i controlli si sono svolti in via Massari, angolo Sant’Agnese; via Foscolo, angolo San Marco; piazza Santa Maria del Fonte e piazza Diaz.

“Dunque – spiegano da Amiu – non si ferma l’azione quotidiana di Amiu Puglia, in piena collaborazione con la Polizia locale di Bari, per far sì che il decoro urbano possa essere tutelato e preservato, assicurando un servizio di ritiro degli abbandoni, ma, al tempo stesso, provando a individuare gli autori di questi odiosi fenomeni”.