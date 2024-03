La storia di Bari-Samp. Polito: “Tutti uniti, i processi alla fine”

Dopo aver raccolto solo 1 punto nelle ultime quattro gare di campionato, il Bari torna a giocare tra le mura amiche, ospitando la Sampdoria. La formazione allenata da Andrea Pirlo è reduce dalla vittoria per 2-1 contro l’Ascoli.

Bari – Sampdoria, gara valevole per la trentesima giornata del campionato di serie B si giocherà domani, 16 marzo, con fischio d’inizio alle 16.15.

L’avversario – L’Unione Calcio Sampdoria, meglio nota come Sampdoria, è una società calcistica italiana fondata il 12 agosto del 1946.

Soprannominata la Samp o il Doria, è nata dalla fusione tra la Sampierdarenese (nata come polisportiva nel 1891, e come sezione calcio nel 1899) e l’Andrea Doria (sorta come polisportiva nel 1895, e come sezione calcio nel 1900). Decima fra i club con la migliore tradizione sportiva in Italia, fa inoltre parte dell’European Club Association.

Nel corso della sua storia la Sampdoria ha disputato 66 campionati di A e 11 di B, aggiudicandosi uno scudetto, 4 Coppe Italia e una Supercoppa italiana. A livello internazionale vanta la vittoria di una Coppa delle Coppe (nel 1989-1990), oltre ad aver disputato le finali dell’allora Coppa dei Campioni (nel 1991-1992), della Coppa delle Coppe (nel 1988-1989[10]) e della Supercoppa UEFA (nel 1990).

I precedenti tra Bari e Sampdoria sono 84 e il bilancio è nettamente in favore dei genovesi: sono 18 le vittorie dei galletti, 23 i pareggi e 43 i successi blucerchiati. In terra pugliese si sono disputate 41 gare e il bilancio sorride ai galletti con 17 vittorie, 14 pareggi e 10 affermazioni liguri.

Bari e Sampdoria si sono affrontate l’ultima volta al ‘San Nicola’ il 19 ottobre 2011. Eravamo in serie B e l’incontro terminò col risultato di 1-1. In gol andarono Borghese per i padroni di casa e Volta per i doriani.

Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, ricordiamo: Antonio Cassano, Ciccio Caputo, Andrea Ranocchia, Corrado Colombo, Francesco Flachi, Francesco Pedone, Stefano Okaka, Francesco Palmieri, Daniele Padelli, Dino Spadetto, Amedeo Carboni, Modibo Diakité, Stefano Guberti, Gabriele Rolando, Mirko Eramo, Jonathan Rossini, Mattia Cassani, Massimo Bonanni, Biagio Catalano, Carlo Bresciani, Francesco Fedato, David Platt, Simone Bentivoglio, Sandro Tovalieri, Mark Edusei, Vladimir Koman, Vitaly Kutuzov, Massimo Donati, Sergio Volpi, Andrea Raggi, Gennaro Delvecchio, Fabrizio Ficini, Marios Oikonomou, Giuseppe Moro, Marcello Tentorio, Claudio Bandoni, Antonio Floro Flores, Gian Paolo Manighetti, Savvas Gkentsoglou, Giovan Battista Pienti e Giorgio Roselli.

Ex del match saranno Beppe Iachini, Simone Pavan, Karlo Lulić nel Bari, Sebastiano Esposito nella Samp

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Gian Piero Ventura e Paolo Tabanelli.

Conferenza stampa – In casa Bari, alla vigilia del match, ha parlato il direttore sportivo, Ciro Polito: “La partita contro la Samp ha un’importanza particolare perchè arriva in un momento delicato per noi. Dobbiamo compattarci tutti perchè la classifica non è felicissima. Un pò di sana paura serve per alzare l’attenzione da parte dei calciatori. In questo momento mi sento un pò come un genitore che deve stare vicino al figlio che attraversa delle difficoltà. Il Bari di quest’anno non è nato fortunato, ora è in difficoltà e non va abbandonato perchè bisogna salvaguardare la categoria: i processi li faremo alla fine del campionato”.

Ancora Polito: “La squadra deve fare di più, anche se l’impegno non è mancato e non abbiamo fatto male nelle ultime 3 trasferte. Sono ancora convinto che questa sia una squadra forte. Durante il calciomercato di gennaio abbiamo preso Puscas che è tra gli attaccanti più quotati in categoria e lo riprenderei altre 100 volte. Non era al top della forma? Purtroppo nel mercato di gennaio funziona così e noi non abbiamo le risorse di altre società come Como o Palermo. Per quanto mi riguarda, mi sento sempre in discussione, ma in 3 anni credo d’aver fatto più cose positive che negative.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-4-1-2) – Brenno, Matino, Di Cesare, Vicari, Pucino, Benali, Maita, Ricci, Sibilli, Nasti, Puscas. All.: Iachini.

SAMPDORIA (3-5-2) – Stankovic, Leoni, Ghilardi, Gonzalez, Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca, De Luca, Alvarez. All.: Pirlo.

Arbitrerà la gara il signor Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Assistenti saranno Claudio Barone della sezione di Roma1 e Federico Longo della sezione di Paola. Quarto ufficiale sarà Luca De Angeli della sezione di Milano, mentre al VAR ci sarà Francesco Meraviglia (Pistoia), coadiuvato dall’ AVAR Marco Piccinini (Forlì).