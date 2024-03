Passaporti a Bari, la Questura “apre” gli uffici anche di pomeriggio

La Questura di Bari dal mese di marzo ha destinato nuove risorse per rispondere più adeguatamente alle richieste di rilascio di passaporto. Sono stati aumentati gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio, che riceve l’utenza dal lunedì al venerdì sia le mattine, dalle 8.30 alle 12.30, che i pomeriggi dalle 15.00 alle 17.30.

Premesso che non ci sono più limiti temporali all’agenda di prenotazione delle richieste di passaporto, dall’8 marzo scorso è attiva sul portale passaportonline.poliziadistato.it l’agenda prioritaria, per coloro che hanno necessità di ottenere il documento nei 30 giorni successivi e che consentirà di prenotarsi anche a coloro che abbiano già ottenuto una prenotazione per una data più lontana (ma solo dopo che avranno cancellato la vecchia prenotazione).

“Si raccomanda all’utenza di rispettare la prenotazione ottenuta, perché purtroppo si è rilevato un numero consistente di mancate presentazioni che di fatto tolgono la possibilità ad altri utenti di fruire del servizio. Inoltre, si chiede di ritirare il ritiro passaporto di cui si è fatta richiesta, in quanto sono molti i documenti rilasciati e rimasti giacenti”, fanno sapere dalla polizia.