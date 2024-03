Sempre più turisti in Italia in estate: ma è la Puglia la più amata

La tendenza è ormai consolidata nel tempo: i turisti italiani scelgono di di rimanere nel Belpaese. Si tratta di una scelta che riguarda il 56% dei vacanzieri: i turisti sono soprattutto orientati al momento nelle loro scelte di viaggio soprattutto sulla Puglia che conquista il primo posto con il 13% delle preferenze, ma anche sulla Sicilia (11%) e sulla Sardegna (10%), rispettivamente al secondo e terzo posto.

Il dato emerge da uno studio condotto dal portale Vamonos Vacanze in collaborazione con Ircm ricerca e sviluppo sui trend dei viaggi del nuovo anno 2024, analizzando le tendenze degli italiani sui motori di ricerca e conducendo un sondaggio su un campione di 2 mila uomini e 2 mila donne di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, distribuiti nelle diverse regioni d’Italia.

Molti dei viaggiatori, proprio nei primissimi giorni dell’anno, seppure non prendano ancora la decisione definitiva, stilano almeno un elenco delle preferenze per le prossime vacanze, cercando anche di fare una graduatoria in base alle proprie priorità ed alle proprie aspettative.

«Ma c’è perfino chi prenota fin da subito per garantirsi il prezzo migliore e non doverci pensare più avanti» commentano gli ideatori della piattaforma Vamonos-Vacanze.it. Una grande percentuale di italiani non rinuncerà tuttavia alle mete esotiche, ma solo il 7% opterà per il lungo raggio, optando per mete quali Bahamas, Madagascar, Maldive, Mauritius, Seychelles e Thailandia. Il 24% prediligerà mete a corto e medio raggio, che anche sui motori di ricerca stanno registrando crescite record.

L’11% delle preferenze va invece alle crociere, in particolare per Dubai e negli Emirati Arabi, ma anche in Francia, Spagna e Grecia.

Nella top-10 della wish-list del 2024: 1) Emirati Arabi (72% delle preferenze); 2) Egitto (71%); 3) Messico (69%); 4) Spagna (68%); 5) Marocco (65%); 6) Stati Uniti (62%); 7) Grecia (60%); 8) Brasile (59%); 9) Thailandia (57%); 10) Giordania (48%);

In quanto poi a fasce di età, in generale si può dire che i giovanissimi ancora oggi vogliono l’America. La maggior parte (63%) dei ragazzi della «generazione Z» (nativi digitali, under-27) vorrebbe infatti organizzare durante il 2024 un viaggio proprio negli Usa.

La tendenza è invece per le mete esotiche nella maggior parte della «generazione Y». Il 53% dei millennial (27-40enni) —definiti anche come generation next, net generation oppure anche echo boomer— preferisce infatti il mare fuori dai confini nazionali. Poi ancora, la «X generation» (41-56enni) predilige le crociere (52%) ed il 64% dei «baby boomer» (57 anni ed oltre) preferisce infine rimanere al mare in Italia.