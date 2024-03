Troppo freddo, rallentata crescita tulipani: Tulipark rinvia apertura

Le basse temperature hanno rallentato il processo di fioritura dei tulipani. Così il nuovo Tulipark che sta sorgendo vicino al Tondo di Carbonara, rinvia di dieci giorni l’apertura. “Ci dispiace informarvi che l’apertura del TuliPark – Bari, inizialmente prevista per il 17 marzo 2024, è stata posticipata. Le basse temperature registrate nelle ultime settimane hanno rallentato il processo di fioritura del parco, e vogliamo assicurarci di presentarvi un’esperienza ricca di colori e bellezze naturali – spiegano i gestori – La nuova data di apertura del parco è stata fissata per il 27 marzo 2024, alle ore 9:00. Siamo fiduciosi che questo breve ritardo ci permetterà di offrire un TuliPark in tutto il suo splendore”.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti a data fissa per visitare il parco tra il 17 marzo e il 26 marzo, i biglietti saranno automaticamente convertiti a data libera utilizzabili fino al 14 aprile. “Non è necessario effettuare alcuna azione da parte di chi ha acquistato i biglietti che potranno anche essere ceduti a terzi”, spiegano ancora. I biglietti per il TuliPark sono disponibili per l’acquisto a partire dal 27 marzo in poi. (foto facebook)