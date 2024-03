Aggredisce cliente perché paga con monete da 5 centesimi, arrestato

All’esito di approfondimenti investigativi svolti dai Carabinieri della Compagnia di Monopoli, un 55enne di Bari, gestore di un bar all’interno di un distributore di carburante del comune di Mola di Bari, con precedenti di polizia, è stato arrestato per aggressione ai danni di un 40enne di Mola di Bari con l’accusa di “tentato omicidio”. Da quanto emerso dalle dichiarazioni di alcuni testimoni e dall’analisi delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza dell’area di servizio, il 12 marzo scorso, il gestore del bar non avrebbe accettato il pagamento con monete da 5 centesimi ed avrebbe aggredito l’avventore con un coltello da cucina sia alla testa che alla mano. Il malcapitato, fortunatamente, non ha riportato lesioni gravissime ed è stato medicato presso il Policlinico di Bari. Il coltello utilizzato, invece, è stato repertato e sequestrato.

L’Autorità Giudiziaria, informata delle risultanze investigative, ha disposto la detenzione dell’uomo presso la Casa Circondarle di Bari; custodia cautelare in carcere confermata anche all’esito dell’udienza di convalida.