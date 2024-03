Bari la città con più occupati al Sud: “Investimento su innovazione”

“Ciascuno in questi anni, nel rispetto delle sue competenze, ha collaborato attivamente per creare le condizioni per migliorare l’attrattività del nostro territorio per investimenti nazionali ed internazionali, creare posti di lavoro di qualità che possano migliorare la vita delle persone. Ma questi dati non sono un traguardo, dobbiamo continuare a lavorare per stabilizzare questa crescita, per dimostrare che il nostro è un sud che può farcela”. Lo sottolinea il sindaco di Bari Antonio Decaro commentando i dati Istat che che collocano il capoluogo pugliese al nono posto per occupazione tra le grandi città italiane e primo al Sud.

“Partiamo – aggiunge – dai 118mila occupati certificati dall’Istat, dalla crescita registrata in questi anni per migliorare le condizioni dei lavoratori: continuare a lavorare sulla sicurezza del lavoro e sulla dignità dei salari. La Regione, le istituzioni locali, le imprese del nostro territorio, le organizzazioni di categoria e i sindacati, il mondo delle banche e delle professioni, il sistema della ricerca

e della formazione, le lavoratrici e i lavoratori: siamo tutti parte di una squadra che ha lavorato per lo stesso obiettivo, migliorare le condizioni economiche e sociali dei nostri concittadini”.

Secondo Decaro, “i dati comunicati sono il riconoscimento al lavoro che la nostra terra tutta ha fatto in questi anni. Risultati possibili nel trend di crescita di una Regione che continua a investire su innovazione e competenze senza lasciare indietro nessuno”.