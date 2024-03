Bari, pedaliere vandalizzate: il Comune le ripara

L’annuncio riguardo l’installazione di tre coppie di pedaliere a corredo di altrettante panchine sul lungomare di Bari è stato seguito da una pioggia di consensi ma anche di critiche. I più scettici hanno anche sollevato l’ipotesi di un mancato controllo da parte della Sovrintendenza in merito proprio all’installazione di queste attrezzature di colore giallo su un lungomare monumentale.

Le prime panchine scelte per il posizionamento sono sul molo San Nicola, sulla rotonda di largo Giannella e nei pressi della spiaggia di Pane e pomodoro. A distanza di poche ore però una delle tre pedaliere è stata rotta. Il Comune le ha riparate. “Le pedaliere vengono utilizzate e i commenti positivi superano quelli negativi – spiega l’assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli – ne sistemeremo anche su altre zone del lungomare di Santo Spirito, di San Cataldo o nella parte a sud come San Giorgio. Permettono di praticare una attività motoria stando in riva al mare”.