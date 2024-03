Bari, torna l’allarme furti in casa a Palese: “Fate attenzione”

Torna l’allarme furti a Palese, in particolare negli appartamenti. L’ultimo episodio alcuni giorni fa a Macchie. A raccontarlo, nel tentativo di allertare la cittadinanza, un residente. “Intorno alle 21 – ha precisato – una banda di ladri sono entrati in casa con i miei genitori all’interno. Per nostra fortuna sono scappati via nel vedere mia madre. Non so cosa sarebbe successo diversamente. Pertanto state molto attenti” – conclude.

L’episodio è accaduto solo poche settimane dopo l’escalation di furti che si è registrata nel quartiere ai danni di diversi cittadini. In tanti, negli scorsi mesi, avevano denunciato la carenza di controlli e la paura in merito al fenomeno denunciando non solo l‘utilizzo dei binari come via di fuga, in assenza di barriere specifiche, ma anche quello dell’utilizzo di fiamma ossidrica e narcotici per addormentare cani o persone in casa e agire indisturbati.

Foto Freepik