Comunali a Bari, Leccese: “Aiutatemi a sognare nostra nuova città”

Si scaldano i motori per le comunali a Bari in vista dell’elezione del nuovo sindaco dopo dieci anni di mandato Decaro. Nella giornata di oggi, Vito Leccese, candidato sindaco per le prossime elezioni comunali, ha inaugurato la sede del comitato elettorale. In tanti hanno preso parte all’inaugurazione.

“Oggi siete davvero tantissimi – ha detto Leccese – ringrazio tutti per la grande manifestazione d’affetto che mi state dimostrando e che certamente rappresenta il riconoscimento per il lavoro svolto in tanti anni. Qui, da questo luogo, si ricomincia a sognare la Bari del futuro. Questa non è una vetrina elettorale. Non è il posto dove procacciarsi voti. Questo è uno spazio da riempire con i nostri sogni. Su quella finestra ho voluto mettere uno spazio bianco e ho chiesto a tutti coloro i quali entreranno qui di segnare il proprio sogno. Sì, non voglio un’idea programmatica, voglio proprio che mi scriviate un sogno. Perché non dobbiamo mai smettere di sognare. A chi ci dice che dobbiamo smettere di sognare e pensare alle cose reali, dobbiamo rispondere che, se in quella primavera non avessimo sognato, oggi Bari sarebbe rimasta quella degli anni ’90. Sarebbe ancora una piccola provincia dimenticata dal mondo” – ha aggiunto.

“Qui, all’interno del comitato – ha detto ancora – dobbiamo incontrarci, parlare, anche litigare se necessario, ma dobbiamo continuare a sognare. Perché qui devono nascere le idee della Bari del futuro. Abbiamo un vantaggio, abbiamo una città in crescita. Ma proprio per questo è importante che le nuove idee germoglino insieme ai semi già piantati. Per questo, anche per questo, il comitato dovrà essere “sempre più verde”, come dice Ghali. E per questo vi ho invitato a portare una pianta. E a proposito di sogni, a proposito di campagna elettorale…Nelson Mandela disse che “un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso”. È per questo che vi dico: aiutatemi a sognare la nostra nuova città. E mi aiuterete a vincere” – ha concluso.