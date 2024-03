Esplode petardo durante Bari-Sampdoria, ferito bimbo

Paura al San Nicola nel corso del match casalingo tra l’Ssc Bari e la Sampdoria. Un bimbo di 12 anni ha riportato alcune escoriazioni alla gamba in seguito all’esplosione di un petardo avvenuta nel settore ospiti. Non sarebbero gravi le condizioni del piccolo trasportato al Policlinico di Bari, attualmente si ritrova nel reparto di chirurgia plastica. Il piccolo ha riportato un’ustione alla tibia. Sull’episodio, avvenuto nel corso del primo tempo della gara di calcio, sono in corso le indagini da parte della polizia.

Foto repertorio