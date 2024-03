Evasione fiscale, impresa salentina non dichiara 2 milioni di euro

Ammontano a oltre 2 milioni di euro i ricavi non dichiarati al Fisco da parte di un’impresa salentina con sede in Tricase. In particolare, all’esito di specifiche analisi di rischio e a conclusione di mirata attività info-investigativa, i Finanzieri della Tenenza di Tricase hanno scoperto un’impresa operante nel settore della formazione scolastica, che ha omesso di presentare, per gli anni dal 2018 al 2022, le prescritte dichiarazioni dei redditi, sottraendo a tassazione gli ingenti ricavi conseguiti.

Inoltre, nel corso dell’attività ispettiva, le Fiamme Gialle hanno accertato l’indebita compensazione, da parte dell’impresa, di crediti d’imposta per oltre 70 mila euro, risultati finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).