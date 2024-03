Foggia, multa a clochard per bivacco: scatta la polemica

Cento euro di multa ad un clochard colpevole, si legge nel verbale “di stazionare ed occupare luoghi con condotte che costituiscono bivacco anche mediante il consumo di cibi e bevanda”. Sta facendo discutere la sanzione di 100 euro che nella giornata di ieri, la polizia locale, ha inflitto ad un senza tetto a Foggia. La multa, in particolare, è stata effettuata nei pressi di piazzale Vittorio Veneto e della stazione ferroviaria, dove molto spesso i senza fissa dimora cercano riparo.

A diffondere la notizia è stata un’associazione che da anni si occupa di volontariato, “I Fratelli della stazione” che, con il supporto di “Comunità politica per Foggia”, ha voluto denunciare quanto accaduto. Secondo quanto ricostruito dalle associazioni, gli agenti della polizia, oltre alla multa, avrebbero anche sequestrato alcune coperte con cui i senza fissa dimora si proteggono dal freddo. “Sono state sottratte dagli agenti della polizia locale quando sul posto non c’erano i senza dimora allontanatisi per qualche ora – ha commentato Claudio Di Martino degli Avvocati di strada e volontario dell’associazione Fratelli della stazione ad Ansa – ma si sa che vengono lasciate lì dai senza dimora che poi fanno ritorno per trascorrervi la notte. Si tratta di quattro coperte tante quanti i cittadini presenti abitualmente in quel tratto di strada. L’assenza in città di servizi di prima accoglienza a bassa soglia a cui i cittadini senza dimora possano accedere in maniera meno rigida. Anche perché a Foggia sono presenti 15 posti letto del pis (pronto intervento sociale) destinati a persone a rischio emarginazione ma con regole stringenti a cui fisiologicamente è quasi impossibile che i senza dimora aderiscano” – conclude. “Riteniamo che multare i poveri, che hanno la sola responsabilità di vivere per strada – hanno scritto sui social i Fratelli della stazione – non sia un buon modo di riqualificare il quartiere Ferrovia. Lo troviamo solo un gesto di inumanità. Con gli amici di Avvocato di Strada – Foggia chiederemo l’annullamento del verbali, ma nessuno potrà annullare il senso di scoramento che avvertiamo” – concludono.

Immediata la risposta di Daniela Patano, assessore alla Polizia Locale del Comune di Foggia. “Gli agenti della polizia locale – ha spiegato – non hanno fatto altro che applicare la legge e non è vero che la loro azione è stata rivolta solo nei confronti dei senza tetto. È stata un’azione contro il bivacco in tutta la zona della stazione ferroviaria Gli agenti da tempo stanno eseguendo numerose azioni nella zona della stazione ferroviaria per la presenza non autorizzata di numerosi venditori abusivi. Non si stratta di azioni di accanimento verso qualcuno ma si tratta di azioni finalizzate a far rispettare regole e leggi e di restituire decoro alla città” – conclude.

Foto Freepik