Lutto nel mondo forense a Bari, addio all’avvocato Antonio De Feo

Lutto nel mondo forense di Bari. Nella giornata di oggi è venuto a mancare l’avvocato e docente universitario Antonio De Feo. Solo lo scorso gennaio, De Feo, molto noto nel Barese ed esperto del diritto del Lavoro, aveva compiuto 78 anni. De Feo era un importante punto di riferimento per i più giovani, in particolare per gli studenti e per i colleghi. Tanti i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore.

“Il presidente Salvatore D’Aluiso, con tutto l’Ordine Forense di Bari – scrive su Facebook l’Ordine degli Avvocati di Bari – partecipa alla scomparsa del professore e avvocato Antonio De Feo e si unisce commosso al dolore dei colleghi Alessandro e Marco De Feo e della famiglia” – concludono. “Oggi piangiamo la perdita del prof. avv. Antonio de Feo – scrive invece il circolo del tennis di Bari – docente universitario e punto di riferimento per l’avvocatuta barese, è stato per diversi anni Presidente del nostro sodalizio al quale si è dedicato con grande amore ed umanità. Con immensa gratitudine e commozione ci stringiamo al dolore della moglie Ester, dei figli Alessandro e Marco, e dei famigliari tutti. Buon viaggio caro Prof, non sarai dimenticato” – concludono.

Foto Facebook