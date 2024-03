Turismo, dalla magia dei vicoli al “tempo sospeso”: ecco Presicce

Dalla magia dei vicoli, al tempo che sembra letteralmente sospeso. Siamo a Presicce, un incantevole borgo dal fascino antico situato in Puglia, in particolare in Salento. Conosciuto come la città degli ipogei, Presicce cela tra i suoi vicoli e le sue piazze una storia millenaria e un patrimonio culturale unico.

Un passato ricco di storia che resta intatto ancora oggi

Le origini di Presicce si perdono nei meandri del tempo, ma le tracce del suo passato affascinante si riflettono ancora nelle sue strade acciottolate e nei suoi monumenti storici. Fondato probabilmente intorno al VII secolo, il borgo fu inizialmente attratto dalla ricchezza delle falde acquifere e si sviluppò attorno all’altura di Pozzomauro. Qui sorgevano antichi insediamenti fortificati, testimoniati dalle rovine di torri e chiese basiliane.

Dai Frantoi Ipogei alla Serra di Pozzomauro



Tra le principali attrazioni di Presicce spiccano i suoi famosi frantoi ipogei, testimonianze viventi dell’antica tradizione olearia della regione. Queste grotte scavate nella roccia ospitavano anticamente torchi per la produzione dell’olio d’oliva e oggi rappresentano una meta affascinante per i visitatori in cerca di storia e autenticità. Da non perdere c’è poi la Serra di Pozzomauro. Dominando il paesaggio circostante, la Serra di Pozzomauro offre panorami mozzafiato e un’atmosfera suggestiva. Le sue terrazze coltivate, gli uliveti secolari e la macchia mediterranea offrono un’esperienza unica per gli amanti della natura e delle passeggiate all’aria aperta.

Magia dei vicoli e bellezza d’altri tempi



Perdersi tra i vicoli del borgo antico di Presicce significa immergersi in un’atmosfera d’altri tempi. Le caratteristiche case a corte risalenti al Cinquecento, con i loro cortili interni e i pozzetti, raccontano storie di vita quotidiana e tradizioni tramandate nel tempo. Basterà passeggiare lungo le vie per sorprendersi ad ogni passo lungo un percorso in cui sembrerà letteralmente di essere sospesi nel tempo. La storia di Presicce, inoltre, è costellata di eventi intriganti e leggende affascinanti. Tra queste, il curioso soprannome degli abitanti, i “Mascarani”, che affonda le radici in un oscuro episodio avvenuto durante il carnevale del 1655. Questa storia, insieme ad altre leggende locali, contribuisce a rendere Presicce un luogo unico nel panorama turistico del Salento.

Esperienze da non perdere, tra cucina e tradizioni



Presicce, con la sua bellezza senza tempo e la sua ricca eredità culturale, si conferma una destinazione imperdibile per chiunque desideri scoprire il vero spirito del Salento. Tra le sue strade pittoresche e i suoi monumenti storici, oltre al suo ricco passato e ai tesori artistici, Presicce offre un’esperienza culinaria indimenticabile. I sapori autentici della cucina salentina, conquistano i palati di chiunque si avventuri tra le sue trattorie e i suoi ristoranti tradizionali.

Foto Facebook