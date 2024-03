“Un solo medico per oltre 600 bimbi”, genitori in protesta a Bari

Un solo medico per oltre 600 bambini. È solo una delle ragioni per cui, in mattinata, decine di famiglie hanno protestato sfilando i corteo a Bari. Al centro delle polemiche le “carenze dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII” relative, in particolar modo, all’assistenza fornita a bambini con patologie metaboliche.

Ad unire il coro di voci dei genitori è l’Onda Lilla-Blu, composta nello specifico da associazioni pugliesi e familiari dei bambini con patologie metaboliche, il cui colore simbolico è il lilla, e le associazioni dei genitori di bimbi con il diabete, il cui colore simbolico è il blu. La lunga fila di protestanti ha attraversato la città a partire dalle 10.30 partendo da corso Vittorio Emanuele e arrivando sino a piazza IV Novembre. Tanti i cartelli di protesta, tra i manifestanti anche i piccoli, mano nella mano con i loro familiari. Tra le polemiche sollevate, oltre alle carenze generiche, la presenza di un solo medico strutturato “per un reparto che segue oltre 600 bimbi” affetti da diabete mellito.

Foto Facebook Associazione A.ME.GE.O. Domenico Campanella Odv