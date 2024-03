A Bitonto si corre nei boschi: tutto pronto per “Nico Caiati Bitrail”

La Polisportiva Amici di Marco, con sede in Bitonto, organizza la prima edizione del “Nico Caiati Bitrail”, gara di corsa negli ambienti naturalistici straordinari del bosco di Bitonto in programma il 24 marzo 2024. Previsti due percorsi di 26 e 13 km, oltre ad una passeggiata ecologica per famiglie. Ospite d’eccezione, Marco Olmo, icona del trail mondiale.

Obiettivo della manifestazione è quello di promuovere, valorizzare, far crescere e conoscere il territorio attraverso la forza attrattiva dello sport. Marco Olmo è un ultramaratoneta di fama mondiale. Ha gareggiato in Marocco, Giordania, Francia, Namibia, Mali, Algeria, Mozambico, Bolivia, vincendo quasi sempre su migliaia di atleti provenienti da ogni parte del mondo.