Cucina, alleato di umore e salute: in tavola lo zafferano

Alleato dell’umore e ricco di proprietà benefiche per l’organismo. In tavola oggi portiamo lo zafferano, spezia dal colore vibrante e dal sapore ricco, spesso utilizzato solo come “spezia”, ma prezioso per la salute. Andiamo per gradi. In primis, lo zafferano, contiene composti antiossidanti come crocina e crocetina che aiutano a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi, contribuendo così a ridurre il rischio di malattie croniche.

Ma non solo, diversi studi hanno dimostrato che lo zafferano può avere effetti antidepressivi, aiutando a migliorare l’umore e ridurre i sintomi della depressione. Inoltre, lo zafferano può aiutare a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue e a mantenere la pressione sanguigna sotto controllo, contribuendo così a proteggere la salute del cuore. Non è finita qui, oltre a contribuire a migliorare la funzione cognitiva proteggendo il cervello dall’invecchiamento, lo zafferano, sempre grazie alla presenza di composti come la crocina, ha dimostrato di avere proprietà antinfiammatorie che possono aiutare a ridurre l’infiammazione nel corpo. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Pasta “risottata” allo zafferano con pancetta e scamorza affumicata



Fate soffriggere in una pentola la cipolla tritata in un filo d’olio extravergine di oliva. Aggiungete poi la pancetta e successivamente la pasta, preferibilmente diversi tipi di pasta spezzettati. Poi aggiungete lo zafferano che avrete precedentemente sciolto nel brodo caldo. Aggiungete gradualmente il brodo, mescolando di tanto in tanto, e cuocendo la pasta per circa 18 minuti. Infine, spegnete il fuoco, aggiungete un filo d’olio e il la scamorza affumicata tagliata a pezzettini piccolissimi, mescolando bene e lasciando riposare per qualche minuto prima di servire.§

Pollo speziato allo zafferano



Fate dorare la cipolla tritata con dell’olio d’oliva e uno spicchio d’aglio in una cipolla. Aggiungete le fettine di petto di pollo tagliate preferibilmente a straccetti e lasciatele dorare da entrambi i lati. Aggiungete poi la paprika e lo zafferano sciolto in un po’ di acqua calda. Aggiustate di sale e pepe, lasciando cuocere a fuoco medio per circa 20 minuti fino a quando il pollo non sarà completamente cotto. Se di vostro gradimento potete insaporire con una tazzina di vino bianco.

Foto Freepik