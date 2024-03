Elezioni a Bari, M5S: “Chiunque vincerà le primarie, noi ci saremo”

“Dopo queste primarie del centrosinistra a Bari chiunque sarà il candidato noi ci saremo perché noi abbiamo solo una parola. Se sarà Vito Leccese il candidato sindaco, il M5s ha già preso l’impegno e ci sarà, per l’unità della coalizione. Bisogna chiedere a tutti gli altri se ci saranno indipendentemente dal risultato delle primarie”. Lo ha detto Leonardo Donno, coordinatore regionale pugliese del M5s, a margine dell’assemblea cittadina degli iscritti ed eletti del MoVimento 5 Stelle di Bari.

“Su Bari – ha aggiunto – abbiamo sempre parlato di rinnovamento non di discontinuità, anche perchè riteniamo che l’amministrazione uscente abbia lavorato bene negli ultimi 10 anni, nonostante noi siamo stati all’opposizione. Abbiamo sostenuto alcune cose che abbiamo condiviso, altre non le abbiamo condivise”. “Noi – ha aggiunto – non abbiamo mai fatto le primarie e non condividiamo questo metodo per individuare il candidato ma sosteniamo con convinzione Michele Laforgia. Sullo svolgimento delle primarie chiedevamo garanzie e trasparenza a garanzia di tutti, questo non è stato possibile e allora abbiamo dato possibilità al Pd di dirci quali saranno le regole e il giorno in cui votare”. “Dobbiamo fare presto – ha concluso – perché il tempo stringe”. Ne dà notizia l’Ansa.