Grave incidente stradale in Puglia, muoiono tre giovani

Tre morti e tre feriti. Questo il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 100 all’altezza di Mottola, nel Tarantino. È stato istituito il senso unico alternato lungo la strada statale 100 “Di Gioia del Colle” all’altezza del km 60,100, in località Mottola.

Nel sinistro – le cui cause sono ancora in corso di accertamento – sono rimasti coinvolti 2 veicoli, tre persone sono decedute e tre sono rimaste ferite.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Secondo quanto emerso finora sono due le auto coinvolte: una Bmw di grossa cilindrata e una Pegeout che per cause in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente. Per le tre vittime, che viaggiavano sulla stessa auto, l’impatto è stato mortale. I feriti invece sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. A novembre nello stesso tratto sono morti tre militari della Brigata Pinerolo 7/o Bersaglieri di stanza ad Altamura (Bari) e un 60enne del Barese.

Aggiornamento ore 18

Hanno 31, 26 e 23 anni le tre persone morte nell’incidente. Le vittime viaggiavano sulla stessa auto che si è scontrata frontalmente con l’altra vettura con a bordo una famiglia composta da madre, padre e figlio che sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all’ospedale Ss. Annunziata in codice rosso. I tre non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai carabinieri, ci sono i vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta.