I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Il caso delle ville private usate per le feste. La rabbia da Catino per le condizioni in cui versano le case popolari. L’addio all’ex palazzo della Gazzetta. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 10 marzo. Ville private usate per le feste, scattano i controlli

Lunedì 11 marzo. La rabbia da Catino sulle condizioni delle case popolari

Martedì 12 marzo. Sgomberato palazzo sul lungomare

Mercoledì 13 marzo. Al via i lavori per la demolizione dello storico palazzo dell’ex Gazzetta

Giovedì 14 marzo. Dai concerti alle partite, i privati dovranno pagare l’uso della polizia locale

Venerdì 15 marzo. Condannato ex dirigente Protezione civile Puglia

Sabato 16 marzo. Costi esorbitanti per i voli per Pasqua