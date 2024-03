Lavori Aqp a Bari, sospensione idrica per 10 ore

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Bari. I lavori da eseguire sono propedeutici all’installazione di organi di controllo del flusso.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 18 marzo 2024 nei quartieri San Pasquale e Japigia di Bari, in particolare nelle seguenti vie: via Capruzzi (da via Andrea Angiulli a via Amendola), via Guglielmo Oberdan, via Caldarola (da via Capruzzi a via Magna Grecia), via Bersaglieri, via Masaniello, via Apulia, via Peucetia, via Aristossero, via Pitagora, via Madre Clelia Merloni, viale Japigia, via Archita, via Enrico Nannei, via Carmelo Borg Pisani, via Messapia, via Magna Grecia, via Daunia, via Delle Forze Armate, via Medaglie d’Oro, viale Caduti di Tutte le Guerre, via Carolina Accolti Gil, via Clinia. La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 8 con ripristino alle ore 18.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.