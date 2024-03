Tir trasporta abusivamente sostanze pericolose, 14 multe

Ieri pomeriggio, durante i servizi predisposti della polizia locale per i veicoli pesanti in transito sul territorio comunale, è stato sottoposto a controllo un autoarticolato di un paese dell’Est Europa, proveniente dalla Francia e diretto in Grecia, che procedeva ad una velocità sostenuta.

Dal controllo documentale, inerente la merce, che ad una prima verifica sembrava esserci alcuna anomalia, invece si riscontrava effettivamente una andatura molto sostenuta, rispetto ai limiti imposti sulle tratte stradali percorse.

Alle richieste di notizie circa l’itinerario percorso, gli autisti riferivano che avevano fatto la tratta terrestre, VENTIMIGLIA, GENOVA, BOLOGNA, ANCONA, BARI e gli agenti notavano che quanto riportato nel documento di trasporto era molto generico, facendo riferimento a “collettame”. L’intuito indicava di procedere al controllo dell’effettiva merce nel vano di carico del semirimorchio, e con grande sorpresa venivano rinvenuti nr. 47 fusti da 220 kg cadauno di pittura, contrassegnati come MERCE PERICOLOSA.

Alla richiesta di informazioni, gli autisti riferivano di non saper nulla del carico. Tale circostanza, che il carico era stato preso ma non controllato con vari cambi di semirimorchio, circostanza che veniva anche confermata da un impiegato del vettore, contattato dagli agenti, che parlava la lingua italiana, seguivano verifiche e approfondimenti.

Valutata la tipologia della merce, la quantità trasportata e le modalità di trasporto, si qualificava il trasporto come pienamente sottoposto alla normativa ADR. Pertanto si procedeva al controllo in riferimento a detta normativa, il cui risultato era sconcertante in termini di sicurezza stradale.

Infatti nessuno dei due autisti era titolare di CFP, (CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE), vi erano grosse carenze circa la documentazione e le dotazioni, sia individuali che del veicolo. Venivano quindi elevate 14 sanzioni, con ritiro di patente e carta di circolazione, e “FERMO” del veicolo fino al ripristino di tutte le dotazioni ADR, ma soprattutto fino al giungere di un autista abilitato alla conduzione di veicoli trasportanti merci pericolose.